Российский посол подал в суд на итальянскую газету из-за статьи об убийстве Путина. Главный редактор резко ему ответил 25 марта, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Российский посол в Италии Сергей Разов заявил, что подает в суд на итальянскую газету La Stampa из-за статьи о возможности убийства российского диктатора Владимира Путина.

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На сайте La Stampa опубликовано видеообращение главного редактора газеты Массимо Джаннини, в котором он резко заявил, что «Нам не нужны нотации от авторитарного режима, который уничтожает человечество и правду». Разов утверждал, что статья противоречит нормам «этики и морали» и подстрекает к убийству Путина.



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22 марта La Stampa опубликовала статью с заголовком «Если убийство тирана — единственный выход». В ней шла речь о том, что, если другие варианты не смогут остановить полномасштабное вторжение России в Украину, единственным решением может быть убийство Путина.



По словам Джаннини, в материале было сказано, что убийство тирана может только ухудшить ситуацию. Он также напомнил, что Россия развязала войну против свободной демократической страны — Украины, бомбит города, больницы и школы и убивает мирных жителей.

20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных российскому диктатору Владимиру Путину, которые хотят его убить.