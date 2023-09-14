Российский пилот пытался сбить самолет ВВС Великобритании в 2022 году — BBC 14 сентября, 12:41 СУ-27 (Фото:www.flickr.com/photos/moscow-live)

Российский пилот попытался сбить самолет ВВС Великобритании в 2022 году, он выпустил две ракеты, посчитав, что у него есть разрешение на огонь, сообщает ВВС.

Пилот выпустил две ракеты, первая из которых промахнулась, а не вышла из строя, как утверждалось в то время.

Россия заявила, что инцидент, произошедший в сентябре прошлого года, был вызван «технической неисправностью». Министерство обороны Великобритании публично приняло российское объяснение.

Видео дня

Однако теперь три высокопоставленных западных источника в оборонных кругах, знакомых с инцидентом, сообщили ВВС, что российские сообщения, перехваченные самолетом RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании, сильно отличаются от официальной версии.



Британский самолет с экипажем до 30 человек 29 сентября прошлого года выполнял задание по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями СУ-27.

Из перехваченных сообщений следует, что один из российских летчиков, получив неоднозначную команду с российской наземной станции, решил, что ему разрешили нанести удар по британскому самолету.

Однако второй российский пилот так не считал. Он ругался и матерился, когда коллега выпустил первую ракету.

В ответ на эту новую информацию представитель британского Минобороны сказал, что они всегда стремились обеспечить безопасность операций, избежать ненужной эскалации и проинформировать общественность и международное сообщество.

