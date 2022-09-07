Российский корабль Василий Бех потопили военные, которые обучались работе с Harpoon в США — Пентагон

7 сентября, 21:14
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17 июня Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех (Фото:О.Бричевский / kchf.ru)

17 июня Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех (Фото:О.Бричевский / kchf.ru)

Украинские военные, которые потопили российский военный корабль Василий Бех, проходили подготовку работе с ракетами Harpoon в США.

Об этом сообщил заместителя министра обороны США по закупкам и поддержке Вильям Лаплант в комментарии изданию Defence One.

«Украинцы прошли обучение по применению этого оружия в нашей стране в выходные в День памяти», — рассказал он.

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Лаплант добавил, что в Украине происходят «невероятные инновации», о которых США мало говорят.

Ранее он также рассказал, что украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon и переоборудовали их на автомобильную платформу.

Утром 17 июня в акватории Черного моря Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, направлявшийся на остров Змеиный. Он вез боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота РФ. Глава Одесской ОГА Максим Марченко подтвердил, что Василий Бех затонул.

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР, что не помешало Военно-морским силам Украины нанести удар по судну. По предварительным данным ОК Юг, украинские силы смогли поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба других неизвестна.

https://www.youtube.com/embed/I6zovq3226k
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Пентагон

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