В Сирию снова прибыло российское судно с краденым украинским зерном — CNN

29 мая, 22:53
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Российское судно Матрос Позынич доставило награбленное в Украину зерно в сирийский порт (Фото:marinetraffic.com)

Российское судно Матрос Позынич доставило награбленное в Украину зерно в сирийский порт (Фото:marinetraffic.com)

Новые спутниковые снимки показывают, что российское грузовое судно Матрос Позынич с зерном, вероятно, ворованным с украинских ферм на оккупированных территориях, прибыло в сирийский порт Латакия.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что это второй рейс российского судна за четыре недели.

На новых снимках, предоставленных компанией Maxar Technologies, видно, что Матрос Позынич прибыл в Латакию 27 мая.

Видео дня

Это одно из трех судов, загружающих зерно в порт Севастополя после вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, дальше судно проходило через пролив Босфор и дальше на юг вдоль турецкого побережья. Судно может перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

Другое аналогичное судно за последние две недели также было загружено зерном в Севастополе.

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Ранее колонны грузовиков перевозили зерно с ферм и элеваторов на юге Украины в Крым. В начале этого месяца украинские власти подсчитали, что российские войска украли на оккупированных территориях более 400 тыс. тонн зерновых.

Кража зерна ставит под угрозу урожай в Украине, которая является одним из крупнейших производителей пшеницы в мире.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Сирия Зерно Пшеница Война России против Украины Продовольственный кризис

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