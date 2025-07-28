«Серьезный и неприемлемый инцидент». Российский пограничный корабль нарушил территориальные воды Эстонии

Пограничный корабль РФ Сочи 500 без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии к востоку от острова Вайндлоо и пробыл там около 35 минут. Инцидент произошел в субботу, 26 июля.

Об этом сообщает вещатель ERR в понедельник, 28 июля.

Согласно эстонскому законодательству, иностранные военные корабли должны уведомлять МИД Эстонии о своем проходе территориальными водами страны за 48 часов. Однако, как отметили в Главном штабе Сил обороны Эстонии, российский пограничный корабль не сделал этого.

28 июля МИД страны вызвал временного поверенного в делах посольства России для вручения ноты протеста.

«Нарушение морской границы Эстонии со стороны России — это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было передано и временному поверенному России», — отметил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Как пишет ERR, это было первое нарушение морской границы Эстонии российским кораблем в этом году.

15 мая нефтяной танкер Jaguar, который находится под санкциями Великобритании, зашел в эстонские экономические воды на пути к российскому порту Приморск. Судно следовало без флага и не выходило на связь с эстонскими пограничниками. Когда ВМС Эстонии попытались задержать судно, Россия отправила истребитель для его охраны и сопровождения. Таким образом самолет РФ нарушил воздушное пространство НАТО.