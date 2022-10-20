Истребитель РФ выпустил ракету в направлении британского самолета-разведчика над Черным морем 20 октября, 15:27 В РФ заявили, что причиной инцидента стал «технический сбой» (Фото:kerch.fm)

Российский истребитель выпустил ракету в направлении самолета-разведчика Военно-воздушных сил Великобритании.

Как сообщает Sky News, об этом рассказал министр обороны страны Бен Уоллес.

По его словам, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Черным морем еще 29 сентября.

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Во время планового патрулирования к британскому самолету подлетели два российских Су-27.

Уоллес отметил, что такое сопровождение не является чем-то необычным, однако в какой-то момент один из истребителей выпустил ракету.

При этом Уоллес считает, что речь идет не о «преднамеренной эскалации».

Российская сторона заявила, что причиной инцидента стал технический сбой, и в британском Минобороны склонны с этим согласиться.

«Наш анализ показал, что это был сбой», — заявил Уоллес, добавив, что написал министру обороны РФ Сергею Шойгу соответствующее письмо.

После происшествия патрулирование королевских ВВС над Черным морем было приостановлено, однако на сегодняшний день британские разведчики возобновили свои полеты в этом районе, но уже в сопровождении истребителей.