Истребитель РФ выпустил ракету в направлении британского самолета-разведчика над Черным морем

20 октября, 15:27
Поделиться:
В РФ заявили, что причиной инцидента стал «технический сбой» (Фото:kerch.fm)

В РФ заявили, что причиной инцидента стал «технический сбой» (Фото:kerch.fm)

Российский истребитель выпустил ракету в направлении самолета-разведчика Военно-воздушных сил Великобритании.

Как сообщает Sky News, об этом рассказал министр обороны страны Бен Уоллес.

Читайте также:
В начале марта РФ направила в воздушное пространство Швеции бомбардировщики с ядерным оружием — СМИ

По его словам, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Черным морем еще 29 сентября.

Видео дня

Во время планового патрулирования к британскому самолету подлетели два российских Су-27.

Уоллес отметил, что такое сопровождение не является чем-то необычным, однако в какой-то момент один из истребителей выпустил ракету.

При этом Уоллес считает, что речь идет не о «преднамеренной эскалации».

Российская сторона заявила, что причиной инцидента стал технический сбой, и в британском Минобороны склонны с этим согласиться.

«Наш анализ показал, что это был сбой», — заявил Уоллес, добавив, что написал министру обороны РФ Сергею Шойгу соответствующее письмо.

Читайте также:
Страна-агрессор РФ заявила, что британский самолет-разведчик «нарушил» ее воздушное пространство. В Британии отреагировали

После происшествия патрулирование королевских ВВС над Черным морем было приостановлено, однако на сегодняшний день британские разведчики возобновили свои полеты в этом районе, но уже в сопровождении истребителей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Черное море Российские самолеты Истребитель Российские военные провокации Бен Уоллес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X