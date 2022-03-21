Бутусов: Сегодня российский бомбардировщик зашел в воздушное пространство Польши с Волыни, РФ провоцирует столкновение с НАТО

21 марта, 14:57
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Российский истребитель-бомбардировщик (иллюстративное изображение) (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Википедия)

Российский истребитель-бомбардировщик (иллюстративное изображение) (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Википедия)

21 марта в 13:15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Польши, сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет», — написал журналист в Facebook.

Он отмечает, что инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей.

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«Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО», — пишет Бутусов.

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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7424229104283988
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Польша НАТО Российская авиация Истребитель Юрий Бутусов Война России против Украины

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