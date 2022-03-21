Бутусов: Сегодня российский бомбардировщик зашел в воздушное пространство Польши с Волыни, РФ провоцирует столкновение с НАТО
Российский истребитель-бомбардировщик (иллюстративное изображение) (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Википедия)
21 марта в 13:15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Польши, сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет», — написал журналист в Facebook.
Он отмечает, что инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей.
«Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО», — пишет Бутусов.
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