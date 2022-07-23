«Путин думает, что он — кошка». Климкин назвал цель газовой войны, которую РФ ведет против Европы 23 июля, 19:17 Эксклюзив НВ Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Европе следует отходить от «наркотической зависимости» от РФ в вопросе газа, а российский диктатор Владимир Путин «играет в кошки-мышки». Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

По словам дипломата, глава Кремля «считает себя котом», но «безусловно, доиграется». Предложенные Еврокомиссией -15% потребления газа — лишь первый шаг, убежден он.

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«На самом деле это имеет две цели. И игру в кошки-мышки — увеличивать поставки газа, открывать его на 40%, как говорят в Москве, по Северному потоку-1, затем снова прикрывать заслонку. Это примерно то же самое, что Москва тренировала у нас в 2006, 2009 годах во время газовых кризисов. Реально это шантаж: взять за горло и оставить без тепла, главное — оставить промышленность без газа, а она в значительной степени в Германии и на севере Италии зависима от поставок российского газа с дисконтом, с разными скидками», — сказал Климкин.

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Вторая цель, по его мнению, — убить солидарность между странами Запада. Климкин считает, что расчет Путина «очень опасен», поэтому нужна «не только четкая стратегия, но и то, что называется воля, настоящие „политические яйца“».

«Если сейчас Европейский Союз это проведет, то бензоколонка прекратит работать, и управляющая им мафиозная компания останется без денег. Но для этого нужно не пропетлять, а пройти следующие два года», — подчеркнул экс-глава МИД.

21 июля Россия возобновила работу газопровода Северный поток после планового ремонта. Однако трубопровод загружен не на полную мощность. На следующий день Reuters сообщило, что турбина для газопровода Северный поток-1, которую Канада вернула, несмотря на санкции, застряла на полпути на немецкой территории. РФ не дала свое согласие на импорт.



Путин хочет руками Лукашенко осуществить эскалацию на польской или литовской границе – Павел Климкин https://www.youtube.com/watch?v=9Ee6sXeYMG8

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