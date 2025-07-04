«Єдина надія Кремля». На що зараз сподівається російська влада, намагаючись врятувати РФ від фінансового обвал

Единственной экономической надеждой российских властей сейчас является ожидание сделки с президентом США Дональдом Трампом, которая якобы сможет остановить войну, привести к отмене санкцифов и вернуть в РФ иностранные инвестиции.

Реклама

Об этом в интервью NV рассказал оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев.

«Я лично не верю в эту иллюзорную, бессмысленную надежду. Но это единственное, что остается у Кремля: что все вернется как раньше», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас экономика России не просто не развивается, а стремительно сжимается — каждая проблемная отрасль тянет за собой другие, усиливая общую деградацию.

«Это закручивается в спираль, и в какой-то момент в одном из ключевых узлов происходит поломка или взрыв», — объясняет Ширяев.

В качестве примера он назвал жилищный сектор, который может стать триггером масштабного кризиса — стремительное банкротство девелоперов приведет к появлению большого числа обманутых покупатели жилья, а вслед за этим произойдет банковский обвал.

За последние недели просрочка по ипотеке резко растет — соответствующая кривая на графике задолженности, по словам эксперта, пошла «почти вертикально вверх». Хотя официальные показатели пока не выглядят катастрофически, эксперт считает, что банки скрывают реальные масштабы проблем, чтобы не провоцировать панику.

В то же время Ширяев напомнил о данных Bloomberg, которые указывают, что банкиры в РФ ожидают серьезных проблем для себя в течение этого года.

В России еще и растет вероятность бюджетного кризиса, который заставит правительство пойти на резкое сокращение расходов. По словам экономиста, в «сжатой» экономике это приведет к еще более глубокому падению.