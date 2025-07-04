Оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев объяснил NV, в какие долги затягивают сами себя отдельные части РФ, и почему оккупированная Донетчина под властью Кремля обречена на вымирание.

В десятках российских регионов сформировался значительный дефицит местных бюджетов, а в нескольких совпали финансовый и отраслевые кризисы. Все это является одним из показателей системных проблем, накопившихся в экономике РФ.

О NV рассказал оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев.

Так в Татарстане дефицит бюджета в этом году вырастет более чем вдвое — с 13,5 млрд руб ($172 млн) до 31 млрд руб ($394 млн). При доходах в 450 млрд руб ($5,7 млрд) такой дефицит превышает показатель в 6−7% от доходов, что является критическим уровнем.

А в Кузбассе, где экономика держится на угле, сокращается его добыча. Поэтому, регион уже вынужден занимать средства под рекордные 25% годовых. «Как они будут отдавать эти кредиты — вопрос открытый», — отметил Ширяев.

Другие проблемные регионы РФ зависят от военно-промышленного комплекса (ВПК). «Удмуртия, Чувашия без ВПК — депрессивные территории. Поэтому они еще некоторое время могут показывать „хорошую“ динамику. Но в регионах с более диверсифицированной экономикой общая статистика уже идет вниз», — пояснил экономист.

В Томской области власти, по словам Ширяева, прямо заявили, что у них резервы идут на геополитику — это платежи по военным контрактам.

Бюджетная централизация, по его мнению, породила патернализм и отсутствие стимулов для развития: «Когда вы все, что зарабатываете, отдаете в центр, зачем пытаться увеличивать базу налогообложения?»

Тем временем минфин РФ отказывает в финансировании даже базовых запросов регионов: нет денег на компенсации железнодорожным перевозкам, на ипотеку.

Особенно беспомощной экономист считает судьбу временно оккупированного Донбасса. «Местный уголь предназначался для европейской части РФ, а не для Китая. Донбасская металлургия и Мариуполь разрушены. Куда продавать этот уголь? Это направление можно прятать», — пояснил Ширяев.

По его словам, в российской системе оккупированный восток Украины обречен. «Если он хочет снова стать Донбассом, становым хребтом, то это возможно только через возвращение в Украину. Потому что Россия будет спасать прежде всего свои отдаленные регионы и шахты Сибири», — считает экономист.