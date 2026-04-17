Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину в ночь на пятницу, 17 апреля.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

В 00:43 жители северной части уезда Тулча получили оповещение RO-ALERT об угрозе.

Системы противовоздушной обороны Румынии зафиксировали две воздушные цели, которые возникли в приграничной зоне.

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Одна из целей вошла в румынское воздушное пространство, но радиолокационная связь с ней была потеряна в 16 километрах к юго-востоку от коммуны Килия-Веке, над безлюдной местностью. Воздушную тревогу отменили в 02:48.

В Минобороны Румынии отметили, что утром эксперты отправятся в указанную местность для поисковой операции.

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В ведомстве также осудили действия России, которые представляют угрозу региональной безопасности и являются нарушением норм международного права.

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью российская армия атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 147 вражеских дронов.

Ночью 17 апреля Россия атаковала шахедами Чернигов, в результате чего город частично остался без электроэнергии. Утром войска РФ ударили по Днепру, повреждено транспортное предприятие и троллейбус.

В Одесской области в результате атаки повреждения получили объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры. На нескольких локациях, в частности на территории Дунайского биосферного заповедника, возникли пожары.