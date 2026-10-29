В Greenpeace идентифицировали семь танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в США, и составили карту их перемещений

Судно Agioi Fanendes — один из семи танкеров с российским дизельным топливом, следующих в США

Greenpeace идентифицировал семь танкеров, перевозящих в США около 288 тысяч тонн российского дизельного топлива — это первые партии, поставляемые в рамках договоренности между президентом Трампом и диктатором РФ Путиным.

Об этом сообщается в опубликованном 29 октября пресс-релизе организации.

Согласно тексту, в настоящее время Greenpeace отслеживает семь таких судов — Taurus (IMO 9417206), Pvt Azura (IMO 9423683), Agioi Fanendes (IMO 9798375), Talisman (IMO 9292060), Leruo (IMO 9385831), Iblea (IMO 9244441) и Primorye (IMO 9236743).

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Кроме того, организация запустила специальную интерактивную карту, которая позволяет отслеживать их движение в режиме реального времени — на фоне того, что страна-агрессор Россия пытается скрыть от общественности данные об экспорте нефти и нефтепродуктов.

Как отметили в Greenpeace, карта содержит информацию о судах, их грузах, санкционном статусе и заявленных пунктах назначения по данным сервиса MarineTraffic/Kpler. Однако следует помнить, что российские танкеры, осуществляющие перевозки в условиях санкций, часто предоставляют ложную информацию или меняют пункты назначения, заявили в организации.

«Поставки осуществляются в условиях секретности в связи с новым указом президента России от 28 сентября 2026 года, который ограничивает публикацию и использование подробной информации об экспорте нефти и энергоресурсов, включая цены, контрагентов, транспортные маршруты, терминалами, хранилищами и таможенными данными. Такая секретность призвана обойти международный санкционный режим, который ограничивает эти перевозки с целью лишить Россию иностранных поступлений для финансирования её преступной войны против Украины», — резюмировали в Greenpeace.

Дизельное соглашение между США и Россией — главное

9 октября президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки с целью снижения цен. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию, действующую до апреля 2027 года , которая разрешает поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США слабым, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в том, что Россия сможет найти дизельное топливо для экспорта, если даже в Москве фиксируется дефицит топлива.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнёт поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если её нефтеперерабатывающие заводы будут работать на полную мощность.

Ожидается, что первый танкер «Agioi Fanendes» с российским дизельным топливом прибудет в США 7 ноября. Судно было загружено 22 октября в российском балтийском порту Приморск, сообщало агентство Reuters.

28 октября американская газета The Wall Street Journal написала, что договоренность президента Трампа и российского диктатора Путина о поставках российского дизельного топлива не привела к снижению цен в Соединённых Штатах — напротив, стоимость этого вида топлива несколько выросла.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), по состоянию на 28 октября средняя цена галлона (3,7 литра) дизельного топлива в США составляла $6,35. При этом 9 октября, когда Трамп объявил о достижении договоренности с Путиным, она составляла $6,28.