Уволился и осудил режим Путина. НАПК впервые исключило из кандидатов на санкции члена правления российской госкомпании по его просьбе

4 июля, 17:45
Акция в поддержку Украины в Претории, ЮАР, 25 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Акция в поддержку Украины в Претории, ЮАР, 25 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции впервые исключило человека из списка кандидатов на антироссийские санкции после того, как тот «осудил путинский режим». Об этом сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, 4 июля.

В агентстве рассказали, что до этого внесли этого человека в список кандидатов на санкции и опубликовали на сайте Війна&санкції. Затем неназванный человек обратился к НАПК и попросил исключить его из списка.

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«Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ», — заявили в НАПК.

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Пресс-служба агентства не уточнила, о ком речь, но сообщила, что его бывшая компания входит в десятку наибольших по выручке в российском энергетическом секторе, платит огромные налоги в российский бюджет и этим фактически финансирует терроризм — убийство украинцев страной-агрессором.

В НАПК напомнили, что кандидат, который хочет избежать международных санкций, должен публично осудить российский режим, уволиться с должности в госорганах или компании либо выполнить другое действие, предусмотренное для соответствующей категории.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Санкции против России Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Война России против Украины

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