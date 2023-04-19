В Хельсинки арестовали здание российского центра науки и культуры 19 апреля, 03:27 российский центр науки и культуры в Хельсинки (Фото:spdm.ru)

Финские правоохранительные органы арестовали участок и здание российского центра науки и культуры в Хельсинки. Арест был произведен в связи с санкциями Евросоюза.

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.



Это временная мера, которая позволит выяснить, кто контролирует участок и здание, и подпадают ли эти лица под санкции.

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На это у уполномоченных органов есть три недели с момента ареста (начиная с 11 апреля).

России не разрешается распоряжаться замороженным имуществом или передавать его в залог до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение. Общая площадь арестованного участка составляет 3326 квадратных метров. Кроме того, наложен арест на семь квартир в Хельсинки, связанных с теми, кто находится под санкциями ЕС. Три из них расположены неподалеку от РЦНК. Площадь арестованных квартир варьируется от 36 до 175 квадратных метров, а стоимость некоторых из них составляет от 200 до 300 тысяч евро.