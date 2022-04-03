Российским властям придется ответить за преступления в Буче — Макрон

3 апреля, 18:06
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на жестокие убийства военными РФ мирных жителей в Буче. По его словам, российским властям придется за это ответить.

Об этом он написал в Twitter.

«Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям», — отметил Макрон.

Видео дня
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1510614060349509637

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Буча Эммануэль Макрон Война России против Украины

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