Российским властям придется ответить за преступления в Буче — Макрон 3 апреля, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на жестокие убийства военными РФ мирных жителей в Буче. По его словам, российским властям придется за это ответить.

Об этом он написал в Twitter.

«Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям», — отметил Макрон.

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В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.

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