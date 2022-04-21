США запретят российским судам заходить в свои порты — Байден 21 апреля, 17:37 Цей матеріал також доступний українською ЕС ранее запретил большинству судов под флагом РФ заходить в порты стран-членов блока (Фото:Christinne Muschi / Reuters)

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что всем связанным с Россией судам будет запрещен вход в американские порты.

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«Ни одному кораблю, который ходил под российским флагом, принадлежит или управляется российским бенефициаром, не будет разрешено заходить в порты США или приближаться к нашим берегам», — подчеркнул Байден.

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До этого такое решение приняли Канада и Евросоюз. Глава Белого дома заявил, что это важный шаг к тому, чтобы лишить Россию «преимуществ международной экономической системы, которыми они так активно пользовались в прошлом».

ЕС в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусмотрены исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.

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