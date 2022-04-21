США запретят российским судам заходить в свои порты — Байден

21 апреля, 17:37
Цей матеріал також доступний українською
ЕС ранее запретил большинству судов под флагом РФ заходить в порты стран-членов блока (Фото:Christinne Muschi / Reuters)

ЕС ранее запретил большинству судов под флагом РФ заходить в порты стран-членов блока (Фото:Christinne Muschi / Reuters)

Поддержи НВ

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что всем связанным с Россией судам будет запрещен вход в американские порты.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Ни одному кораблю, который ходил под российским флагом, принадлежит или управляется российским бенефициаром, не будет разрешено заходить в порты США или приближаться к нашим берегам», — подчеркнул Байден.

Видео дня
Читайте также:
Европа будет рядом. Какими станут новые санкции и когда Украина вступит в ЕС — эксклюзивное интервью НВ с президентом Еврокомиссии

До этого такое решение приняли Канада и Евросоюз. Глава Белого дома заявил, что это важный шаг к тому, чтобы лишить Россию «преимуществ международной экономической системы, которыми они так активно пользовались в прошлом».

Читайте также:
Российский морской театр войны. Как оккупанты используют Черное и Азовское моря, и что их остановит — интервью с экспертом

ЕС в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусмотрены исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Санкции против России Российский корабль Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X