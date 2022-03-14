«Путин надоел». Силовики РФ намеренно не говорили диктатору о перспективе провала войны в Украине — эксперт 14 марта, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Потери РФ в Украине составляют 12 тысяч военных (Фото:Генштаб)

Генштаб, разведка и другие силовики РФ знали, что войну в Украине Россия не выиграет, но не хотели об этом говорить диктатору Владимиру Путину, предполагает военный эксперт Валентин Бадрак.

«Все военные, весь силовой блок, все люди, стоящие за [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым, за [членом РБРФ Сергеем] Ивановым, не только за [министром обороны Сергеем] Шойгу (он может быть и искренним другом Путина), парламентский блок, генерал [Владимир] Шаманов и многие другие, которым Путин действительно надоел, имеют свои связи с олигархами, бизнесменами. Весь чиновничий клан России традиционно сотрудничает с деньгами. Все начали понимать, что дальнейшая путинская стратегия приносит только ущерб и может разрушить страну и их собственное благополучие. Поэтому, на мой взгляд, генералы не боялись что-либо говорить Путину, а просто не хотели этого делать. Они подумали: „Принимаешь решение самостоятельно? Давай! Иди в ловушку, а там посмотрим, что с тобой будет". Я убежден, что генеральный штаб и разведка России [понимали последствия вторжения в Украину]», - отметил в эфире Радио НВ Бадрак.

14 марта - девятнадцатый день обороны Украины от полномасштабного нападения РФ.

Наступление на Киев началось с территории Беларуси, оттуда, по данным украинского Генштаба, взлетают военные самолеты РФ и запускают бьющие по городам Украины ракеты.

С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тыс. военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что враг планировал блицкриг, который не состоялся, поэтому в России с должностей сняли около восьми генералов из-за того, что они не выполнили задание.

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