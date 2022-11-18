У оккупантов заканчиваются запасы. Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки — Defence Express 18 ноября, 10:25 Последствия удара России по Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Страна-агрессор Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки, это является свидетельством того, что запас крылатых ракет у оккупантов подходит к показателю, критическому для Кремля, сообщает Defence Express.

В четверг, 18 ноября, противовоздушная оборона Киева сбила минимум четыре дрона-камикадзе типа Shahed и минимум две крылатые ракеты.

Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что одна из этих двух вражеских ракет была типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо боевой части в этой ракете был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.

Видео дня

«Проще говоря — для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего „ядерного арсенала“, „открутили“ из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую „болванку“, и так и отстреляли по Украине», — заявили эксперты.

Такие действия оккупантов могут иметь несколько объяснений:

привлеченные для подготовки и выполнения очередного удара военные РФ просто « взяли под козырек» указание « сверху» обеспечить и в четверг, 17 ноября, массированность применения крылатых ракет. Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в РФ подходит к отметке, критической для Кремля. Раз в ход пошли ракеты из «ядерного арсенала».

Еще одно возможное объяснение — россияне специально использовали Х-55 с «пустым» имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.

«Действительно, это вполне в стиле рашистов — „забивать микроскопом гвозди“. Но такой вариант еще более ярко свидетельствует, что ракетный запас РФ исчерпывается», — подчеркнули эксперты.

Российские оккупанты для удара были вынуждены задействовать Х-55, потому что иссякают в частности запасы более новых крылатых Х-101, именно под обычную боеголовку ( Вариант для доставки ядерного оружия имеет обозначение Х-102).

Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время атаки 15 ноября 2022 года была сбита российская Х-101, которая была изготовлена вообще в третьем квартале 2022 года. Хотя обычно работает такая логика — сначала отстреливаются более старые ракеты, дальше в ход идут более новые.