«Российские войска отступают». Белый дом отметил «изменение динамики» в войне России против Украины 14 сентября, 11:29 Чиновники США подтвердили отступление российских войск (Фото:Handout via REUTERS)

В Белом доме подтвердили отступление российских войск из Харьковской области и отметили изменение динамики в войне России против Украины.

Об этом в ходе брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Думаю, вы являетесь свидетелями изменения динамики… На севере мы видим, как русские эвакуируются, отходят, оставляют свои оборонительные позиции, особенно в Харьковской области и вокруг нее. Они оставили боевые позиции. Они оставили припасы», — сказал он.

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По словам Кирби, на Донбассе украинские Вооруженные силы «создали определенный импульс».

«Поэтому мы собираемся поддерживать их как можно лучше», — подчеркнул он.

При этом Кирби предупредил, что пока неясно, какими будут следующие шаги России, «в то время как украинцы продолжают наступать на севере и продолжают контрнаступление на юге».

«Перед нашими глазами разворачиваются драматические события, но это война, а война непредсказуема», — отметил он.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.



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