«Украинцы забыли, что такое диктатура». Кто из россиян готов умирать на путинской войне и когда денацифицируют РФ — Ходорковский 14 апреля, 08:33 Цей матеріал також доступний українською Российские военные в Мариуполе. 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На войну в Украине Владимир Путин специально отправляет россиян из глубинки, потому что их желание умирать почти не учитывают и существует меньшая вероятность того, что они будут возмущаться при диктатуре. Так считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

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«К счастью для вас, вы уже подзабыли, что такое диктатура. У вас диктатуры нет уже несколько десятков лет. В условиях диктатуры мнение населения в отношении желания умирать, конечно, учитывается, но достаточно слабо. Поэтому Путин не призывает людей из крупных городов, областных центров. Он призывает людей из глубинки», — рассказал в эфире Радио НВ Ходорковский.

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Подтверждением тому, по мнению политика, служат перехваченные Украиной разговоры россиян со своими родными и друзьями, а также телефонные звонки военнопленных. Тактика мобилизации россиян из небольших населенных пунктов — умышленная, продолжил он:

«Это делается продуманно, потому что большие города с большей вероятностью могут возмутиться, а в глубинке при диктатуре возмутиться намного тяжелее».

При этом Ходорковский «не в восторге» от поведения своих сограждан и знакомых:

«Много людей, которые мне казались нормальными и вменяемыми, на сегодняшний день таковыми не выглядят. <...> Я ищу для себя объяснения, потому что я с этими людьми много десятилетий был знаком. Мне это все очень горько видеть. Это стокгольмский синдром в прямом и неприкрытом виде. Люди боятся, не хотят чувствовать себя подлецами, поэтому ищут объяснение своему поведению».

Пропаганда подкидывает им эти объяснения, которые, по словам российского оппозиционера, «для нормального человека при логическом рассуждении не выглядят правдоподобными»:

«Они [россиянами] воспринимаются просто потому, что это психиатрический синдром. И с этим очень трудно работать. В Германии, после ее поражения во Второй мировой войне, процесс денацификации, процесс осознания немцами того, что они натворили, занял больше 20 лет. То есть, смена поколения. Боюсь, что в России это займет даже больше времени, потому что нет тех условий, которые были в Германии», — подытожил Ходорковский.

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