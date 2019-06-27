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Посольство РФ сообщило об отъезде российских военных из Венесуэлы

Сегодня, 04:59
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ilyushin.org

В ведомстве не уточнили, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу

В среду, 26 июня, российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62.

Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле на своей странице в Facebook.

В ведомстве не уточнили, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты «находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россиией по контрактам в военно-технической сфере».

Напомним, 24 марта 2019 года в Венесуэлу прибыли российские самолеты с группой военных. По данным СМИ, российские военные прибыли в Каракас для участия в переговорах по военной подготовке и стратегии.

В России ответили, что отправка российских военных в Каракас полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.

Теги:   Россия Венесуэла Российские военные

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