Посольство РФ сообщило об отъезде российских военных из Венесуэлы Сегодня, 04:59 533 Цей матеріал також доступний українською ilyushin.org В ведомстве не уточнили, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу ilyushin.org

В среду, 26 июня, российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62.

Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле на своей странице в Facebook.

В ведомстве не уточнили, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты «находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россиией по контрактам в военно-технической сфере».

Напомним, 24 марта 2019 года в Венесуэлу прибыли российские самолеты с группой военных. По данным СМИ, российские военные прибыли в Каракас для участия в переговорах по военной подготовке и стратегии.

В России ответили, что отправка российских военных в Каракас полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.