«Наследие Украины под прямой атакой». Путин пытается стереть историю украинской нации — The Guardian 27 мая, 19:12 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Люди выносят статую украинского философа Григория Сковороды из посвященного ему музея в Сковородиновке Харьковской области, подвергшемуся обстрелу рашистов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В мае стало известно, что российские оккупанты похитили скифское золото из Мелитопольского краеведческого музея, обнаруженное археологами в 1950-х годах.

НВ публикует перевод статьи The Guardian о том, что похищение предметов искусства свидетельствует о намерении российского диктатора Владмира Путина стереть историю украинской нации.

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Похищение скифского золота из Мелитополя

Когда началось вторжение России в Украину, директор историко-краеведческого музея в Мелитополе на юго-востоке страны Лейла Ибрагимова организовала укрытие для золотых артефактов древней Скифии. Всего через несколько недель ее похитили и допросили российские военные. Они требовали сообщить где скифское золото, она отказалась сотрудничать. Впоследствии куратора музея Галину Андреевну Кучер под дулом пистолета доставили в музей и попросили показать российскому «эксперту» и агентам, где находится золото. Она тоже отказалась показать коллекцию. Позже Кучер похитили из ее дома 30 апреля, и ее местонахождение остается неизвестным.

Согласно сообщению о краже в New York Times, российские войска в конце концов нашли золотой клад, датируемый четвертым веком до нашей эры, который был заперт в подвале музея. Предметы были доставлены в Донецк, в подконтрольный России регион Донбасса, для «безопасности», а недавно назначенный марионеточный директор музея Евгений Горлачев заявил, что золотые артефакты предназначены не только для украинцев, но и «представляют большую культурную ценность для всего бывшего Советского Союза». Его тщательно подобранные слова были призваны стереть то, что коллекция является украинским культурным наследием, вместо которого он говорил о советским (наследии — ред.), что предполагает возвращение Украины в сферу влияния и контроля России.

Уничтожение и кражи

На сегодняшний день российские войска разрушили или серьезно повредили 250 музеев и других учреждений в Украине. 25 картин украинской народной художницы Марии Примаченко сгорели после попадания ракеты в историко-краеведческий музей в Иванкове. Музей Архипа Куинджи в осажденном городе Мариуполь сильно пострадал в результате авиаудара, после которого картины остались незащищенными от непогоды, вися на стенах среди груд щебня.

Лаборатория мониторинга культурного наследия, управляемая Музеем естественной истории Вирджинии совместно со Смитсоновским институтом, уже зарегистрировала более 110 памятников, разрушенных российским оружием. Но помимо уничтожения музеев и галерей, российские войска обвиняются в краже около 2000 произведений искусства. Кроме кражи скифского золота в Мелитополе, из Мариуполя были вывезены рукописный свиток Торы и ценное Евангелие, напечатанное в Венеции в 1811 году.

Обычай диктаторов

Автократические лидеры, пользующиеся искусством как средством переписать культурную историю страны и продвигать свои интересы, не являются чем-то новым: в 1937 году Гитлер менее чем за месяц конфисковал 17 тысяч произведений искусства из более чем 100 немецких музеев. Некоторые из них были показаны на его выставке Дегенеративное искусство, но многие были уничтожены или «утеряны». Наполеон отправил в Париж на телегах шедевры со всей Европы: классические скульптуры Аполлон Бельведерский и Лаокоон из Италии, Снятие с креста Рубенса из Бельгии. Но эти последние кражи соответствуют попыткам Путина стереть независимую историю Украины и продвигать свою собственную экспансионистскую модель новой Российской империи.

Понятно, что Путин считает скифское золото особенно важным для культурной самобытности и независимости Украины. Он не в первый раз пытается претендовать на него для России. В 2014 году образцы скифского золота были переданы в аренду музею Алларда Пирсона в Амстердаме. Четыре украинских музея, передавшие их, находились в Крыму. Когда Путин вторгся в Крым и аннексировал его, он настаивал на том, чтобы Нидерланды отправили золото обратно. Последовала затяжная судебная тяжба, и только в октябре 2021 года судья наконец постановил, что произведения безапелляционно принадлежат Государственному музейному фонду Украины, а не подконтрольным России крымским музеям (работы остаются в хранилищах голландского музея).

Атака на искусство и ответ на нее

Если учесть картины, принудительно вывезенные из Мариуполя, вырисовывается четкая закономерность. Эти работы были выбраны, чтобы подорвать национальную идентичность Украины. Картины западноевропейских художников, например, не стали целью. Вместо этого украдены работы украинско-российских художников. Возьмите художника-мариниста XIX века Ивана Айвазовского. Родившийся в Феодосии, крымском порту, он был ведущим художником-романтиком, который рисовал бурное море, золотые закаты и бросаемые бурей корабли. Архип Куинджи, который был немного моложе, родился в Мариуполе. Его картины — затишье перед бурей Айвазовского: пейзажи гармоничного спокойствия. Оба художника работали в регионах, которые сейчас входят в состав современной Украины и России, и обе страны считают художников своими. Другие украденные работы принадлежат Татьяне Яблонской (1917−2005), политически активной украинской художнице, родившейся в российском Смоленске, и Николаю Глущенко (1901−1977), который с раннего возраста жил в Донецке, но также родился в России. Логика России, похоже, заключается в том, что если она конфискует такие картины украинско-российских художников, то оспариваемая территория, которую они когда-то называли своим домом, последует за ними.

Однако есть надежда. Стойкость, которую Украина демонстрирует в войне, отражается в ответе страны на это параллельное нападение на ее культуру. На Венецианской биеннале выставка Это Украина была переполнена художниками, а стену здания украшал рукописный лозунг президента Зеленского «Мы защищаем нашу свободу». Один из задействованных художников, Никита Кадан, создал произведение из поврежденных войной металлических осколков, собранных на Донбассе во время войны 2014 года и нынешнего наступления. Он использует свой аккаунт в Instagram, чтобы зафиксировать ущерб украинским музеям, а также показать, как страна защищает свои культурные ценности, публикуя фотографии памятников по всей стране, завернутых в одеяла и изоленту или окруженных сотнями мешков с песком. Все украинцы осознают, что их наследие находится под прямой атакой.

Звездой коллекции скифского золота из Мелитополя является пектораль, или нагрудник. Это богато украшенный полумесяц из витого золота с тремя замысловатыми фризами. Крупный рогатый скот и лошади, занимающие центральное место в жизни скифов, находятся под присмотром мужчин в первом ярусе, а декоративное панно из цветов и усиков занимает середину. Нижняя панель, однако, брутальна. Шесть крылатых грифонов нападают на трех лошадей — олицетворение злых духов, атакующих без пощады. Несмотря на численное превосходство, лошади продолжают бороться, пытаясь устоять на ногах. Сегодня послание пекторали кажется сверхъестественно резонансным, так как Украина становится свидетельницей кражи ее шедевров соседом, на руках которого уже есть кровь.



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