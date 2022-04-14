Забыли о логистике. Почему армия РФ терпит поражения из-за грузовиков — CNN 14 апреля, 16:18 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пророссийские боевики в грузовике возле Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Почти с самого начала войны против Украины у России возникли проблемы с обеспечением своих войск, что привело к ряду неудач.

НВ публикует перевод материала CNN о том, что говорят о ситуации российских военных в Украине фотографии их грузовиков.

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Что мешает Москве победить

Когда вы думаете о современной войне, скорее всего, на ум приходят образы солдат, танков и ракет. Но, возможно, более важным, чем что-либо из этого, является то, на что они все полагаются: скромный грузовик. Армии нужны грузовики, чтобы доставлять своих солдат на передовую, снабжать танки снарядами и доставлять ракеты. Короче говоря, любая армия, которая пренебрегает своими грузовиками, идет на серьезный риск.

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Тем не менее, похоже, именно с этой проблемой российские вооруженные силы сталкиваются во время неспровоцированного вторжения в Украину, считают эксперты, анализирующие кадры с полей сражений после отвода российских войск из районов возле Киева, чтобы сосредоточить их усилия на Донбассе.

Они говорят, что фотографии поврежденных российских грузовиков свидетельствуют о том, что Москва испытывает трудности с материально-техническим обеспечением, и предполагают, что достижению ее целей препятствуют применение в войне призывников, широко распространенная коррупция и использование гражданских транспортных средств, не говоря уже об огромных расстояниях, которые приходится преодолевать для пополнения запасов ее сил или сильно мотивированное и тактически искусное сопротивление Украины.

«Оружие — это не танк, а снаряд, который привозят на грузовике»

«Все, что нужно армии для выполнения своих задач, поступает на грузовиках», — говорит Трент Теленко, бывший аудитор по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США и один из тех, кто анализирует фотографии в поисках подсказок о том, как идет война.

«Оружие — это не танк, это снаряд, которым стреляют из танка. Этот снаряд привозят на грузовике», — отмечает Теленко. По его словам, продовольствие, топливо, медикаменты и даже сами солдаты — присутствие всего этого зависит от логистических линий снабжения, в значительной степени зависящих от грузовиков. И у него есть основания полагать, что есть проблема с этими линиями снабжения.

Теленко описывает одну недавнюю фотографию повреждения шин мобильного ракетного грузовика стоимостью несколько миллионов долларов Панцирь-С1 как сигнал о проблеме в логистических усилиях России.

Поскольку это такое дорогое оборудование, он ожидал, что его обслуживание будет первоклассным. Тем не менее, его шины разорвались всего через несколько недель после начала войны, что Теленко называет «режимом неисправности».

Если грузовики не часто перемещаются, резина в их шинах становится хрупкой, а стенки шин — уязвимыми для трещин и разрывов. Теленко говорит, что распространенной является проблема, когда ездят на недонакачаных шинах, чтобы справиться с весенней грязью на украинских дорогах.

Для Теленко, который более десяти лет специализировался на проблемах технического обслуживания парка грузовиков вооруженных сил США, состояние Панциря С1 является показательной ошибкой.

«Если вы не занимаетесь (профилактическим обслуживанием) чего-то настолько важного, то совершенно очевидно, что ко всему парку грузовиков относились так же», — говорит он.

Теория Теленко перекликается со знаменитой цитатой генерала США во время Второй мировой войны Омара Брэдли о том, что «любители говорят о стратегии, профессионалы говорят о логистике». И он не первый, кто обнаружил непрофессионализм в российской армии, в которую входят сотни тысяч призывников.

Недостатки российской логистики

В одном печально известном инциденте в начале войны 40-мильная (64-километровая) колонна российских танков, бронемашин и буксируемой артиллерии застряла в 19 милях (30 км) от Киева, остановленная, по данным Министерства обороны Великобритании, не только украинским сопротивлением, но и «механическими поломками».

В прошлом месяце министр обороны США Ллойд Остин сказал Дону Лемону из CNN, что Россия допустила «ошибки» и «имеет проблемы с логистикой», а в субботу, 9 апреля, высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что россияне до сих пор не решили «свои проблемы с логистикой и обеспечением» и будут не в состоянии усилить свои силы на востоке Украины «в короткие сроки».

Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, видит еще один «плохой знак» для российской логистики грузовых автомобилей: использование гражданских грузовиков вместо военных, потерянных в бою.

«Гражданские грузовики не предназначены для военных целей. Они не предназначены для перевозки грузов, они не предназначены для перевозки определенного оборудования», и во многих случаях они даже не могут работать в условиях бездорожья, — говорит О’Брайен.

Тяготы войны уже достаточно проблематичны для самого прочного военного грузовика, не говоря уже о гражданском.

«Одна миля в мирное время, если вы проезжаете на ней в военное время, равна 10 или 20 милям (от 16 до 32 км), потому что вы сильно толкаете грузовик с огромными полезными нагрузками», — говорит О’Брайен.

Замена одних на другие (военных грузовиков на гражданские — ред.) создает проблему обслуживания, поскольку запасные части могут быть несовместимы. И, как отмечает О’Брайен, «вы же не захотите покупать новый грузовик каждый раз, когда ломается старый».

По словам Алекса Вершинина, бывшего офицера армии США, который четыре раза был в командировке в Ираке и Афганистане, проблема усугубляется тем, что когда машины ломаются, у России ограничены ресурсы для их восстановления.

Батальонные тактические группы российской армии, находящиеся в авангарде ее наступления на Украину, обычно имеют только одну легкую и одну тяжелую ремонтно-эвакуационную машину, даже в подразделениях, состоящих из десятков машин, написал Вершинин в прошлом месяце для Института современной войны Военной академии США. Это означает, что боевые машины иногда нужно привлекать для буксировки, а иногда сломанные «машины нужно буксировать до ста миль», — писал Вершинин.

Почему Россия пренебрегла грузовиками и сможет ли она это исправить

О’Брайен предполагает, что Россия пренебрегла своими грузовиками в основном потому, что они недостаточно привлекательны, чтобы военные стремились продемонстрировать их в качестве передовых систем вооружения.

В последние годы Путин хвастался российскими гиперзвуковыми ракетами, такими как Циркон и Кинжал, истребителями-невидимками, такими как Су-57, и российским современным флотом из 11 подводных лодок с баллистическими ракетами.

«Часто гламурные военные диктаторов хороши в зрелищном оружии, они покупают роскошные самолеты и роскошные танки, но на самом деле они не покупают менее гламурные вещи», — говорит О’Брайен.

Эксперты говорят, что в основе проблем материально-технического обеспечения России лежат две вещи, от которых страдают ее вооруженные силы: призыв на военную службу и коррупция.

По данным Центра стратегических и международных исследований, около 25% миллионного состава российских вооруженных сил являются призывниками, хотя многие эксперты считают, что эта цифра может вводить в заблуждение, подозревая, что некоторых военнослужащих, не прошедших призыв, зачисляют на военную службу либо принуждением, либо обманом.

Российские призывники, как правило, отбывают годичный срок, получают низшие чины и занимают многие должности в логистической цепочке, включая техническое обслуживание транспортных средств.

«Ты не можешь на самом деле научиться обслуживать военные системы за один год», — говорит Теленко.

У призывников также мало мотивации, поскольку они знают, что их время в армии очень ограничено, говорит он.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил 13 апреля, что Вашингтон наблюдает проблемы с моральным духом среди российских призывников, которые составляют «почти половину» его сил в Украине.

«У нас есть доказательства, даже недавние свидетельства того, что они были разочарованы этой войной, не были должным образом информированы, не были должным образом обучены, не были готовы не только физически, но и морально к тому, что они должны были делать», — сказал американский чиновник.

Напротив, в США обслуживанием военной техники занимается добровольный унтер-офицерский корпус, профессиональные сержанты и капралы, которые остаются на длительный срок и мотивированы повышением заработной платы и продвижением по службе.

«Вы хотите, чтобы логистикой занимались такие же профессиональные люди, как и в любой другой отрасли», — говорит О’Брайен из Университета Сент-Эндрюс. Он добавляет, имея в виду очевидные трудности России: «Были ли они в форме для логистической войны или просто не воспринимали ее всерьез?»

Кроме того, есть коррупция, которая, по словам экспертов, годами существует среди российских военных.

Мэтью Стивенсон, профессор Гарвардской школы права и главный редактор Глобального антикоррупционного блога, написал в марте, что коррупция оказывает особенно разрушительное воздействие на материально-техническое обеспечение и снабжение российских вооруженных сил.

«Все эти проблемы, которые эксперты по борьбе с коррупцией и специалисты по национальной безопасности подчеркивали в течение многих лет, похоже, проявляются в нынешнем российском вторжении», — написал он.

«Коррупция — в форме растраты или взяточничества — может также привести к закупке некачественного оборудования, например, путем передачи контракта на оборудование или техническое обслуживание менее квалифицированному поставщику, который больше готов платить откаты. Или ответственный за выделение бюджета на техническое обслуживание или закупки, может просто сообщить о том, что потратил всю предусмотренную в бюджете сумму на высококачественные продукты или услуги, но затем приобрести заменители низкого качества и присвоить себе разницу.

По мнению Теленко, некоторые из последствий этого теперь видны на поле боя. Он говорит, что деньги, которые должны были быть использованы на техническое обслуживание, «вероятно, осели в карманах офицеров, отвечающих за призывников, которые обслуживают грузовики».

Эксперты говорят, что есть и другие, более тонкие признаки проблем России, которые легко может не заметить любой, кто не разбирается в логистике. Например, говорит Алекс Лорд, аналитик по Европе и Евразии из лондонской фирмы стратегического анализа Sibylline, российские военные исторически полагались на свои большие резервы живой силы для управления логистикой, а не на механизированные системы, с использованием деревянных поддонов и вилочных погрузчиков.

Теленко приводит пример погрузки артиллерийских снарядов на грузовик. Вилочный погрузчик может поднять поддон с двумя дюжинами снарядов за один раз, в то время как ручная погрузка отдельных снарядов на грузовик потребует гораздо больше времени и рабочей силы.

Это делает российскую логистику примерно на 30% менее эффективной, чем у ведущих западных вооруженных сил, говорит Джейсон Крамп, генеральный директор Sibylline и ветеран британской армии с 20-летним стажем.

«Это означает, что для выполнения той или иной задачи за одно и то же время требуется больше грузовиков, а значит, больше расхода топлива и больший износ», — говорит Крамп.

По словам Лорда, это также означает, что российские грузовики стоят больше времени при погрузке и разгрузке.

«Это дает возможность украинским силам целиться в них — мы видели, как украинские командиры неоднократно использовали это в ходе текущей кампании», — говорит он.

Все эти проблемы только усугубляют проблемы, стоящие перед Москвой в и без того тяжелой борьбе ее сил, учитывая расстояния.

Грузовики обычно могут работать на расстоянии до 90 миль (145 километров) от склада снабжения, отмечает Теленко. Но Украина размером примерно с Техас, почти 800 миль (1287 километров) в ширину и 350 миль (563 километра) в длину.

Это означает, что России потребуется открыть многочисленные склады снабжения внутри Украины, чтобы ее войска могли продвинуться дальше вглубь Украины.

Учитывая, что Москва уже отступает под ожесточенным сопротивлением Украины, это представляется сложной задачей. Считается, что Россия уже потеряла значительное количество грузовиков.

По оценкам Теленко, строительство новых, чтобы заменить их, может занять не менее шести месяцев, и к этому времени, вероятно, будет больше потерь.

«Я не представляю сейчас, как россияне смогут сохранить свои нынешние позиции, не говоря уже о каких-либо наступательных действиях с их нынешним парком грузовиков. Грузовики являются основой любой современной механизированной армии, и, если у вас их нет, вам придется идти пешком», — говорит он.



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