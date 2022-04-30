Российские военные готовы калечить себя, чтобы сбежать с войны в Украине — СБУ 30 апреля, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Российские военные хотят бежать в войны в Украине (Фото:ГУР)

Российские военные готовы забивать себе в тело обломки ради бегства с войны в Украине. В то же время за такое ранения они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры оккупантов.

«Да я, черт возьми, думаю е*нуть о какой-то угол себе руку и поехать. Сказать, что мне обломком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямками. Или зах*ячить себе самому в ногу обломок, молотком забить?» — посоветовался один из оккупантов со своей девушкой.

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Она отвечает, что лучше бы выстрелить себе в ногу. Однако русский солдат уже изучил этот вопрос и отвечает, что «так не прокатит»: «Это самострел будет, так нельзя».

«Вот такие „герои“ пришли с войной на нашу землю — способны лишь издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию», — говорится в сообщении СБУ.

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