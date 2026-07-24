Фон дер Ляйен отреагировала на удары по Киевской области и Славянску: Россия проигрывает войну и атакует мирных жителей

Фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям и близким жертв российских атак (Фото: Джон Тис / Pool через REUTERS / Архивное фото)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на недавние российские удары по Киевской области и Славянску, выразив соболезнования семьям погибших и заверив, что Европейский союз продолжит поддерживать Украину.

Об этом она заявила в соцсети X.

Фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям и близким жертв российских атак на Киевскую область и Славянск.

Она также подчеркнула, что в результате одного из ударов было разрушено почетное консульство Латвии, что, по ее словам, служит очередным свидетельством полного пренебрежения России к дипломатии.

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«Европа полностью солидарна с Латвией и Украиной. Россия проигрывает войну, которую сама же начала, и всё чаще атакует мирных жителей в отчаянной попытке сломить дух Украины. Но дух Украины несокрушим. Как и решимость Европы поддерживать оборону Украины», — заявила президент Европейской комиссии.

Удары по Украине 24 июля — что известно

Утром в пятницу, 24 июля, войска страны-агрессора России атаковали город Славянск в Донецкой области двумя авиабомбами, в результате чего погибли пять человек, еще девять пострадали. В городе повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.

24 июля армия РФ атаковала Киев и область баллистическими ракетами, гремели взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО, а позже стало известно о вызове медиков в Святошинский район Киева.

Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военнослужащий Валерий Боровик 24 июля заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, а еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.

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Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 24 июля армия РФ нанесла удар не по полигону, а по частному спорткомплексу в Киевской области.

Вечером в пятницу, 24 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар БПЛА по пассажирскому поезду в Днепропетровской области.

Мониторинговая группа своевременно предупредила поездную бригаду об угрозе, и сотрудники «Укрзализныци» вместе с пассажирами успели эвакуироваться. Дрон попал в локомотив.