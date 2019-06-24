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Atlantic Council: Российские тролли распространяли фейки о покушении на Бориса Джонсона

Сегодня, 07:37
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Atlantic Council: Российские тролли распространяли фейки о покушении на Бориса Джонсона - фото

REUTERS/Hannah McKay

Борис Джонсон

Интернет-тролли, предположительно связанные с российскими спецслужбами, на протяжении последних лет распространяли в социальных сетях и на других площадках фейковые новости о различных событиях в Британии.

Об этом говорится в расследовании цифровой лаборатории Atlantic Council, которая специализируется на выявлении дезинформации в Интернете, сообщает The Guardian.

В расследовании говорится, что для распространения дезинформации использовались около 30 платформ на 9 языках.

Среди наиболее громких фейков — сообщения о том, что противники Brexit готовят заговор с целью убийства Бориса Джонсона, который является одним из главных претендентов на пост британского премьер-министра. Еще один громкий фейк касается того, что к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери причастна группировка Настоящая ИРА, которая якобы доставила в город компоненты яда Новичок.

В исследовании отмечается, что тролли, в частности, подделывали твиты видных политиков, в том числе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио, и выдавали их за настоящие.

Целью кампании специалисты Atlantic Council называют «внесение раздора» в западное общество. Они склоняются к мнению, что за кампанией стояла не так называемая «фабрика троллей» из Петербурга, а российская военная разведка.

При этом, пишет издание, несмотря на размах операции, фейковые истории не привлекли особого внимания пользователей сети, и значительные ресурсы были потрачены практически впустую.

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Теги:   Борис Джонсон Фейк

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