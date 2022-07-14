Войска РФ не добились никаких успехов на Донбассе за последние дни и теряют наступательный импульс — Минобороны Британии 14 июля, 10:06 Российские силы на Донбассе не могут продвинуться (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, за последние три дня российские оккупационные войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять наступательный импульс.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что войска РФ продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту и кое-где прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью уровня рот и взводов.

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«Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, который имели после взятия Лисичанска», — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии отметили, что устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.

В сводке также говорится, что, несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную договоренность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.

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