Войска РФ не добились никаких успехов на Донбассе за последние дни и теряют наступательный импульс — Минобороны Британии

14 июля, 10:06
Российские силы на Донбассе не могут продвинуться (Фото:Генштаб)

Российские силы на Донбассе не могут продвинуться (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, за последние три дня российские оккупационные войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять наступательный импульс.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что войска РФ продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту и кое-где прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью уровня рот и взводов.

Видео дня
Читайте также:
РФ начала «добровольческую мобилизацию» и укрепляет позиции на юге Украины, ее атаки на Донбассе безуспешны — карта боевых действий

«Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, который имели после взятия Лисичанска», — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии отметили, что устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.

https://www.youtube.com/embed/MmeKVo9Fdd8

В сводке также говорится, что, несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную договоренность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1547450853564596224
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Великобритания Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
Ора Сабадус
Старший журналист по энергетическим вопросам ICIS
Мощное оружие Путина. Почему Россия остается в выигрыше, несмотря на санкции

Что бы Россия ни потеряла из-за ограничения поставок газа, она выиграла от резкого роста цен. И в основном за счет собственной тактики Москвы по созданию энергетического оружия

14 июля, 09:05
Мнения
Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)
«Бубнят о селитре» /
Как россияне пытаются перехватить HIMARS и тратят на это безумные деньги — Яковина
14 июля, 08:55
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X