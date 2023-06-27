Высокая угроза. Треть российских дипломатов в Швейцарии могут быть шпионами — отчет 27 июня, 10:16 Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Деніс Балібуз)

Швейцария, среди всех стран Европы, имеет один из самых больших показателей по количеству российских разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Из 220 аккредитованных лиц российских дипломатических и консульских учреждений в Женеве и Берне, по крайней мере одна треть работает на российские спецслужбы.

Об этом говорится в ежегодном отчете о государственной безопасности, которую опубликовали швейцарские спецслужбы.

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Сообщается, что такие высокие показатели частично связаны с ролью Швейцарии как «принимающей стороны» международных организаций.

Китай также имеет десятки офицеров разведки, работающих под дипломатическим или консульским прикрытием в Швейцарии. Однако их гораздо меньше, чем в России, поскольку китайский персонал в основном работает под прикрытием ученых, журналистов или бизнесменов.

Именно поэтому угроза для Швейцарии со стороны российского и китайского шпионажа остается высокой.

По данным отчета, война России против Украины усложнила деятельность шпионов в Европе из-за санкций и визовых ограничений, а также высылки большого количества российских дипломатов.

Значительную роль сыграла отмена прямых регулярных рейсов между Россией и Европой и то, что Шенгенская зона отменила безвизовый режим для пребывания до трех месяцев лицам с российским гражданством.

Но отмечается, что с другой стороны, война открыла возможности для российской разведки отправлять в Европу больше работников в качестве «беженцев».

«Вероятно, большое количество беженцев являются сотрудниками разведывательных служб и могут путешествовать незамеченными и быть принят на временной основе», — предполагают в отчете.

Сообщается, что для России будет все еще сложно работать в большинстве западных государств, однако возможности шпионской деятельности и в определенной степени ее масштаб также будут зависеть от решений западных правительств, которые могут ввести санкции.

В начале апреля Politico сообщало, что российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе.

В марте нескольких шпионов РФ, которые следили за поставками техники Украине, задержали в Польше.

13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России по подозрению в шпионаже под дипломатическим прикрытием.

27 апреля Франция выдворила из страны 41 российского дипломата по подозрению в шпионаже весной 2022 года.