По словам начальницы военной контрразведки Германии Мартины Розенберг, попытки России дезорганизовать немецкое общество в этом году значительно активизировались.

Об этом сообщает Politico.

«Мы говорим о резком росте случаев шпионажа и гибридных мер. Подход стал более масштабным и агрессивным», — заявила она.

В материале говорится, что число случаев, в которых подозревается участие России, за первую половину этого года удвоилось.

«Не секрет: как логистический центр для передвижения войск НАТО и как активный партнер НАТО Германия всегда находится в поле зрения иностранных разведывательных служб», — добавила Розенберг.

Издание также напоминает, что недавно на кораблях ВМС Германии были зафиксированы случаи саботажа: обрыв кабелей, попадание масла в систему водоснабжения или попадание металлических осколков в трансмиссию.

28 мая Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Человеком, за которым они шпионили, оказался бывший украинский военный.

Немецкая прокуратура считает, что эта операция могла быть частью подготовки к новым шпионским действиям в Германи.