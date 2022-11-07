Российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции в Сирии, погибли по меньшей мере девять человек 7 ноября, 05:19 О российской атаке сообщили очевидцы и спасатели (иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

В воскресенье, 6 ноября, российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии. Погибли по меньшей мере девять гражданских лиц.

Об этом сообщает Голос Америки.



О российской атаке на плот сирийской оппозиции сообщили очевидцы и спасатели.

По словам свидетелей, военные самолеты при поддержке артиллерии сирийской армии также сбросили бомбы на леса рядом с временными лагерями к западу от Идлиба.

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Служба гражданской обороны оппозиции сообщила, что среди погибших в результате ударов по переполненным лагерям были трое детей и женщина; более 70 человек были ранены и доставлены в полевых госпиталей.

Россия и ее сирийские союзники, заявляющие, что их мишенями являются приюты вооруженных группировок, и отрицают, что наносят удары по гражданским лицам, не прокомментировали произошедшее.

В контролируемом оппозицией густонаселенном районе вдоль сирийско-турецкой границы живут более 4 миллионов человек. Большинство из них оказались там в результате военных действий под руководством России, направленных против сирийской оппозиции.