Япония подняла истребители из-за пролета российских самолетов, которые способны нести ядерное оружие

Япония в пятницу, 24 октября, подняла в воздух истребители для наблюдения за российскими военными самолетами Ту-95 , которые способны нести ядерное оружие. Они пролетели вдоль побережья страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Японское Министерство обороны опубликовало карту, на которой показана траектория полета российских самолетов у западного побережья страны над Японским морем.

В ней указано, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35. Сперва они летели в сторону японского острова Садо, а затем повернули на север.

«Россия проводит ежедневные военные операции вокруг нашей страны, одновременно вторгаясь в Украину — это реальность», — написал в соцсети Х министр обороны Шинджиро Коидзуми.

Reuters подчеркивает, что инцидент произошел за несколько часов до того, как новый премьер Японии Санаэ Такаичи в своем первом выступлении перед парламентом после вступления в должность пообещала ускорить наращивание оборонного потенциала.

Она заявила, что военная активность России, а также Китая и Северной Кореи, вызывает «серьезное беспокойство».

Кроме того, Такаичи в публикации в соцсети X отметила «особое глобальное партнерство» Японии с Украиной. Она похвалила президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ за их мужество «ежедневно противостоять агрессии».

Впоследствии Министерство обороны РФ заявило, что ее бомбардировщики Ту-95 были сопровождены самолетами из другой страны во время того, что в Москве назвали «плановым патрулированием над нейтральными водами».

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии и других странах.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

6 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что одной из версий появления дронов над стратегическими объектами в Европе является их прямой «засил из России». Однако он не подтвердил, что за этим непосредственно стоит страна-агрессор.