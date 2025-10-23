Два российских истребителя нарушили воздушное пространство Литвы

23 октября, 20:50
Российские Су-30 и Ил-78 залетели в воздушное пространство Литвы (Фото: Wikipedia)

Вооруженные силы Литвы заявили, что в четверг, 23 октября, два российских истребителя совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что авиацию НАТО подняли для перехвата самолетов Су-30 и Ил-78, которые залетели на 700 метров в воздушное пространство Литвы из Калининграда.

Испанское подразделение, возглавляющее миссию по охране воздушного пространства, продолжает патрулировать район инцидента, отмечает Bloomberg.

Президент Гитанас Науседа назвал это вторжение откровенным нарушением международного права и территориальной целостности Литвы.

По его словам, этот инцидент еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской системы противовоздушной обороны.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии и других странах.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

6 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что одной из версий появления дронов над стратегическими объектами в Европе является их прямой «засил из России». Однако он не подтвердил, что за этим непосредственно стоит страна-агрессор.

