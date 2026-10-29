Владислав Власюк , уполномоченный президента по вопросам санкционной политики, заявил, что РФ продолжает использовать американские микрочипы в производстве баллистических и крылатых ракет, поскольку заменить их российскими компонентами пока не удается.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Очень много американских компонентов. В первую очередь — в баллистических ракетах. Также в крылатых ракетах», — сказал Власюк.

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Он отметил, что в 2025 году РФ попыталась заменить американские микрочипы российскими. Однако в этом году россияне вернулись к микрочипам американского производства.

Власюк говорит, что американские компоненты играют важную роль в российских ракетах, в частности в обеспечении их точности и характеристик.

Он также подчеркнул необходимость полной синхронизации санкций против российских производителей вооружений и более активной работы правоохранительных органов по расследованию и пресечению поставок микроэлектроники в РФ.

По словам Власюка, в российских ракетах обнаруживают компоненты иностранного производства, в частности немецких компаний. Это свидетельствует о необходимости усиления контроля за цепочками поставок.

26 октября ГУР обнародовало данные о 30 единицах технологического оборудования китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства, используемого российскими заводами — производителями баллистических ракет и их компонентов (высотомеров, аэродинамических рулей, гироскопов и т. д.).

В разведке отметили, что характерным является рост количества китайских станков и обрабатывающих центров, в частности пятиосевых.

В то же время ГУР подчеркнуло, что в китайских станках используются европейские, японские и тайваньские комплектующие — системы ЧПУ, сервоприводы, высокоточные шпиндели и подшипники, измерительные и поворотные системы, линейные направляющие, средства термостабилизации и контроля процесса обработки и т. д.

По данным Главного управления разведки, по состоянию на октябрь РФ имеет в резерве до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов, а российский ВПК способен ежемесячно производить более 200 подобных средств воздушного террора, из которых 110 единиц приходится именно на баллистику.