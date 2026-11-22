Полиция и спасатели у места падения одного из российских средств поражения, нарушившего польскую границу 20 ноября (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В понедельник, 23 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими ракетами . Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает RMF24.

Польшу на встрече будет представлять заместитель министра обороны Павел Залевский.

«В ближайшее время мы получим от союзников по НАТО мощную поддержку, которая усилит защиту нашей восточной границы! В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится чрезвычайное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые возможности для действий», — сообщил Косиняк-Камыш.

Реклама

Он отметил, что обсуждал подробности этого вопроса с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Министр также поблагодарил генерального секретаря Альянса Марка Рютте за соответствующее заявление.

Североатлантический совет — важнейший орган НАТО, принимающий решения. В его состав входят представители всех государств — членов Альянса (как правило, это послы при НАТО, но при необходимости — также министры иностранных дел, министры обороны или главы государств и правительств).

Комментируя недавнее нарушение воздушного пространства Польши двумя российскими ракетами и беспилотником, упавшими на территории страны, генсек НАТО Марк Рютте назвал это «опасным инцидентом» и заверил, что «НАТО будет защищать каждый дюйм польской территории».

Падение в Польше двух российских ракет и беспилотника — что известно

Во время массированной российской атаки на Украину 20 ноября польские военные отслеживали 11 потенциальных воздушных угроз. Две крылатые ракеты (вероятно, Х-101) и один реактивный беспилотник РФ пересекли границу с Польшей и упали в Подкарпатском и Люблинском воеводствах, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он также добавил, что всю ночь в воздухе дежурили пары польских и союзных самолетов: польские F-16 и шведские Gripen. В распоряжении также находился самолет-заправщик ВВС Нидерландов. Кроме того, был задействован польский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab.

Косиняк-Камыш заявил, что пострадавших нет, а также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры, в частности критической.

Реклама:

СМИ сообщали, что пилот истребителя Gripen имел разрешение от НАТО на перехват ракеты, однако не сбил ее из-за погодных условий. По данным The Telegraph, Россия нанесла удар по Польше почти в 100 км от места, где войска Коалиции желающих проводили военные учения. Официальное подтверждение падения в Польше двух российских ракет и беспилотника появилось уже после публикации этой статьи.