Жестокая война России против Украины вновь оказывает непосредственное влияние на Молдову — Санду

15 января, 07:16
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Обломки российской ракеты в Молдове (Фото:twitter.com/sandumaiamd)

Обломки российской ракеты в Молдове (Фото:twitter.com/sandumaiamd)

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на атаку России по Украине 14 января и падение обломков ракеты в Молдове.

« Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России… Жестокая война России против Украины снова оказывает непосредственное влияние на Молдову. Молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты у села Ларга на севере Молдовы», - написала она в Twitter.

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Санду выразила поддержку тем, кто в результате ракетных обстрелов потерял родных в Днепре.

https://twitter.com/sandumaiamd/status/1614308998739791873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1614308998739791873%7Ctwgr%5E593421ffa02eb0e13961bd8f228dedfc82dd8297%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F01%2F15%2F7384903%2F

В ходе масштабной российской атаки по Украине 14 января обломки ракеты снова упали на территории Молдовы.

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Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет в результате российских атак по Украине.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Молдова Ракетные удары Война в Украине Город Днепр Украина-Молдова Майя Санду Война России против Украины

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