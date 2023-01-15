Жестокая война России против Украины вновь оказывает непосредственное влияние на Молдову — Санду 15 января, 07:16 Обломки российской ракеты в Молдове (Фото:twitter.com/sandumaiamd)

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на атаку России по Украине 14 января и падение обломков ракеты в Молдове.

« Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России… Жестокая война России против Украины снова оказывает непосредственное влияние на Молдову. Молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты у села Ларга на севере Молдовы», - написала она в Twitter.



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Санду выразила поддержку тем, кто в результате ракетных обстрелов потерял родных в Днепре.

В ходе масштабной российской атаки по Украине 14 января обломки ракеты снова упали на территории Молдовы.

Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет в результате российских атак по Украине.