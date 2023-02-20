Меркель позвонили прокремлевские пранкеры от имени Порошенко 20 февраля, 17:48 Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель позвонили прокремлевские пранкеры, которые выдавали себя за пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Spiegel.

Российские пранкеры Вован и Лексус, действия которых поддерживает Кремль, опубликовали выдержки из телефонного разговора на своем канале на Rutube, в понедельник, 20 февраля.

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В разговоре Меркель отмечала, что лидеры США, Германии и Франции тесно работают для помощи Украине, но попросила оставить этот разговор в тайне.

Она также повторила, что Минские договоренности якобы были превентивной мерой для недопущения «худших вещей».

В ходе беседы бывшая глава правительства Германии пожелала собеседнику «всего наилучшего от всего сердца». В конце разговора пранкеры попросили ее перейти на русский и спросили, какая у нее пенсия.

Офис Меркель в Берлине подтвердил немецким СМИ факт разговора.

«Телефонный звонок состоялся 12 января 2023 года и сопровождался немецко-украинским переводом языковой службы Министерства иностранных дел», — заявил пресс-секретарь Меркель.

В декабре Меркель заявила, что Минские соглашения 2014−2015 годов были попыткой дать Украине время.

За семь лет ни один пункт Минских соглашений так и не был реализован полностью.