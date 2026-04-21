Как сообщили Bloomberg источники среди военных чиновников Альянса, эти новые российские подводные лодки «хорошо вооружены и их трудно отслеживать» (Фото: Пресс-служба Кремля)

Страна-агрессор Россия усиливает противостояние против стран НАТО в Атлантике и Арктике — в том числе в плане подводных лодок.

Об этом 21 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники

По данным издания, активность подводного флота РФ (вместе с современными атомными субмаринами), рассматривается западными офицерами «как растущая угроза». Причем речь идет о противостоянии, которое во многом напоминает эпоху Холодной войны и сосредоточено на отслеживании и сдерживании подводных сил, заявили источники.

Реклама

«Диктатор РФ Владимир Путин вложил значительные ресурсы в восстановление российского флота после его распада в постсоветский период: за последнее десятилетие в строй поступил целый ряд новых кораблей, включая современные атомные подводные лодки, и впереди еще многое», — сообщает Bloomberg.

Как сообщили агентству источники среди военных чиновников Альянса, эти новые российские подводные лодки «хороши, хорошо вооружены и их трудно отслеживать».

«И они вызывают решительную реакцию со стороны стран НАТО, находящихся на передовой, в первую очередь Норвегии, Великобритании и — по крайней мере, пока — США, несмотря на открытое пренебрежение президента Дональда Трампа к этому военному альянсу. На этом фоне страны НАТО усиливают наблюдение за северными регионами, включая Баренцево море и Северную Атлантику, пытаясь отслеживать перемещение российских субмарин до их выхода в океан», — пишет издание.

Как отмечают в Bloomberg, регион Арктики приобретает для мира все большее стратегическое значение не только с военных позиций, но и как источник ресурсов и один из ключевых транспортных маршрутов.

«Редкий пример игры стран НАТО с Россией в кошки-мышки произошел в начале апреля, когда Великобритания объявила, что сорвала секретную российскую операцию, направленную против подводной инфраструктуры в британских водах и вокруг них. Все началось с того, что была засечена российская ударная подводная лодка, входящая в международные воды на Крайнем Севере», — пишет агентство.

При этом Северный флот РФ, базирующийся недалеко от Мурманска в Арктике, является опорой российского ядерного сдерживания и «вершиной ВМС», сообщает Bloomberg.

Реклама:

«Независимо от того, следуют ли они на юг от Кольского полуострова в Северную Атлантику или скрываются под полярной ледяной шапкой, эти подводные лодки являются самым мощным проявлением морской мощи Путина. Как могут подтвердить Великобритания и Норвегия, российская угроза с каждым годом становится все более серьезной», — подытожили в агентстве.