Российские олигархи готовы пожертвовать деньги Украине для отмены санкций — СМИ
Яхта Axioma подсанкционного российского миллиардера Дмитрия Пумпянского в Гибралтаре, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Jon Nazca/File Photo)
Российские олигархи готовы пожертвовать Украине миллиарды долларов в обмен на снятие западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину.
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Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на заявление министра финансов Канады Христи Фриланд во время встречи с коллегами из стран Большой семерки.
Как пишет издание, Фриланд рассказала коллегам, что «ей звонят российские олигархи», которые попали под санкции Запада, и выражают свое недовольство:
"…И отнюдь не только из-за неудобств, [связанных с] ограничениями на поездки и заморозкой активов. По словам олигархов, они тоже критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угрозы репрессий со стороны Кремля".
По словам Фриланд, олигархи предложили уступить значительную часть своих активов Западу, чтобы средства затем могли направить в фонд восстановления Украины, а их взамен исключат из санкционных списков. Handelsblatt пишет, что такая сделка «может дать определенные преимущества всем сторонам: Киев получит миллиарды, Запад избежит дебатов о конфискации, а российские олигархи вернут свою роскошную жизнь».
20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора.
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