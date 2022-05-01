Преступления, как в Буче. Разведка располагает информацией, что российские оккупанты пытают мирных людей на оккупированном юге 1 мая, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

ГУР Минобороны РФ располагает информацией о преступлениях российских военных против мирного населения на временно оккупированных территориях юга Украины.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель президента в Конституционном суде, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Видео дня

«Мы не можем исключать повторения и совершения таких же страшных преступлений, как совершали в пригороде Киева на временно оккупированных территориях. Более того, ГУР периодически получает информацию о том, что там [на временно оккупированных территориях юга Украины] и на данный момент совершаются преступления, люди исчезают, людей казнят, насилуют женщин. То есть, мы прекрасно понимаем, что это методика ведения войны РФ, за которую она будет нести международную правовую ответственность», — сказал Вениславский.

Как сообщала омбудсмен Людмила Денисова, в частности, в оккупированной Каховке российские военные обустроили пыточную в отделении полиции, где избивают пленных и издеваются над ними. Россияне задерживают на улицах города активистов, участников АТО/ООС и мужчин, не имеющих отношения к военной службе и не участвовавших в митингах против оккупации. Формальный повод – «нарушение правопорядка» или «нарушение комендантского часа».

Резня в Буче: что известно о преступлениях российских оккупантов в Киевской области

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города русскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию, активно распространяя тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания «картинки» для СМИ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.