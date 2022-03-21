«Их ошибка, наше преимущество». Зачем оккупанты хотят ликвидировать Зеленского — генерал-майор СБУ 21 марта, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Убийство президента Владимира Зеленского для россиян равносильно победе в войне, считает генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

«Ситуация в России построена таким образом: они искренне убеждены, что ликвидация первого лица в государстве будет равна победе. У них представление, что ликвидируя первое лицо, все рушится, все расходятся по домам, сдаются, они празднуют победу», — отметил в эфире Радио НВ Ягун.

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По его словам, в РФ не понимают сути, как построено украинское государство, общество.

«Это огромная ошибка, и огромный плюс для нас. Они в очередной раз подготовили группу боевиков. Я подозреваю, что это одна из [причин], почему в Киеве вводится очередной длительный комендантский час», — говорит Ягун.

По его словам, возможно, длительный комендантский час — это один из элементов, чтобы зачистить столицу от диверсионных групп, «потому что они не имеют возможности скрываться и могут засветиться во время перемещения по Киеву», предполагает он.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что для российских захватчиков он — цель номер один. А его семья, по словам главы государства, цель номер два.

По состоянию на 9 марта, за время войны на Зеленского было совершено более десяти покушений, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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