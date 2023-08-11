С начала войны значительно возросло количество суицидов среди российских офицеров — ГУР 11 августа, 04:25 Количество суицидов среди российских солдат и офицеров после полномасштабного вторжения возросло (Фото:Радио Свободная Европа / Радио Свобода / Сергей Нужненко через REUTERS)

После полномасштабного вторжения России в Украину количество суицидов среди российских офицеров значительно возросло. Они боятся умереть от украинских военных.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет Укринформ.



«Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения выросло, и выросло значительно. Часть из них может быть связана с такими страхами (умереть от украинских военных — ред.)», — сказал он.

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По словам представителя Главного управления разведки, тех россиян, которые не хотят выполнять преступные приказы, Украина готова принять в рамках проекта Хочу жить (для этого нужно сдаться в плен).

Юсов уверен, что это — лучший и самый безопасный выход из ситуации для российских офицеров.

«Мы гарантируем обращение в соответствии с Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом, несмотря на то, что речь идет об убийцах и агрессорах. Имеется в виду обеспечение того, что речь будет идти именно о захвате в плен», — заверил Юсов.

Отвечая на вопрос о том, каков портрет корректировщиков, фактически убивающих сограждан, представитель ГУР заявил, что это, к сожалению, могут быть разные люди, которые, в том числе, могут ностальгировать по советской империи зла.

«Но мы не должны думать, что точно увидим какое-то описание типа „пожилой человек с бородой“ или „без бороды“, и это — корректировщик, агент ФСБ, срочно вызываем спецслужбы. Нет, нам надо быть бдительными. И контрразведывательные мероприятия, конечно, продолжаются, угроза остается, потому что российские спецслужбы продолжают работу», — сказал Юсов.

Он отметил, что россияне не смирились с тем, что их не встречают с цветами в Украине. По его словам, они продолжают осуществлять попытки втянуть украинцев в свои сделки различными способами — напрямую, не напрямую, с выходами на них через соцсети, телефонные, личные контакты.

По его словам, российские спецслужбы, к сожалению, остаются достаточно угрожающей и эффективной во многих вопросах силой, и на их деятельность тратятся колоссальные ресурсы.

Он отметил, что работа спецслужб, какой бы она ни была сложной и дорогостоящей, все равно дешевле для РФ, если сравнивать с расходами на фронт и армию.

«Поэтому да, они пробовали, пробуют и будут пробовать это делать. Другое дело, что благодаря эффективной деятельности украинских спецслужб и монолитной позиции гражданского общества сегодня такая работа для рашистов максимально затруднена. Это действительно тот случай, когда единство и бдительность дают свои результаты», — заявил представитель ГУР.