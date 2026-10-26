Российские НПЗ увеличили производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках, заключенного между Москвой и Вашингтоном.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Трейдеры заявили, что с 1 октября российское правительство разрешило исключения из действующего запрета на экспорт дизельного топлива, выделив квоты, которые дают РФ возможность поставлять топливо в рамках соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

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С момента вступления в силу в августе введенного Москвой запрета на экспорт дизельного топлива российские нефтяные компании были вынуждены сократить производство для удовлетворения внутренних потребностей, одновременно ограничивая поставки в страны Центральной Азии в соответствии с межправительственными соглашениями.

Источники в отрасли сообщили, что в первой половине октября производство дизельного топлива в России снизилось примерно до 160 тыс. тонн в сутки со 175 тыс. тонн в сутки в сентябре. После утверждения новых экспортных квот в середине месяца объемы производства начали расти, достигнув 180 тыс. тонн в сутки.

Собеседники отметили, что внутреннее потребление обычно снижается до 140 тыс. тонн в сутки в октябре, что связано с сезонными факторами, такими как завершение сбора зерновых и окончание летнего сезона поездок.

Это оставит не менее 40 тыс. тонн в сутки, или более 1 млн тонн в месяц, предназначенных для экспорта. Примерно от 0,2 до 0,3 млн тонн из этого объема могут понадобиться соседним странам, добавили источники.

Собеседники заявили, что ожидают сохранения правительством запрета и использования квот для регулирования экспорта с учетом ситуации на внутреннем рынке и изменений в производстве.

Дизельная сделка США и России — главное

9 октября президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки с целью снижения цен. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию, действующую до апреля 2027 года и разрешающую поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США слабым, а глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в том, что Россия сможет найти дизельное топливо для экспорта, если даже в Москве фиксируют дефицит горючего.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнет поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если ее нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме.

Ожидается, что первый танкер Agioi Fanendes с российским дизелем прибудет в США 7 ноября. Судно было загружено 22 октября в русском балтийском порту Приморск, писало агентство Reuters.