Российские наемники прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро - Reuters Вчера, 20:38 1919 Цей матеріал також доступний українською EPA Николаса Мадуро охраняют россияне EPA

За несколько дней до начала антиправительственных протестов в Венесуэле группа наемников российской частной военной компании прибыла в страну для охраны президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Третий источник, близкий к российским наемникам, подтвердил присутствие "частных российских охранников" в Венесуэле, но не смог сказать, когда они прибыли и с какой целью.

Руководитель московского казачьего общества Евгений Шабаев, имеющий связи с российскими военными специалистами, сообщил, что число российских наемников в Венесуэле может составлять около 400 человек. Другие источники утверждали, что в южноамериканской стране размещены небольшие группы.

Шабаев со ссылкой на источники в российских органах госбезопасности сообщил, что россияне вылетели в Венесуэлу в начале текущей недели, за день или два до начала протестов оппозиции. Они отправились двумя чартерами в Гавану, Куба, откуда пересели на регулярные рейсы в Венесуэлу.

По словам Шабаева, россияне прибыли в Венесуэлу для выполнения задач по обеспечению защиты Мадуро от любых попыток военных или силовиков задержать его. "Наши люди находятся там непосредственно для его защиты", - сказал он.

По данным источников Reuters среди наемников и их знакомых, российские военные специалисты связаны с ЧВК Вагнера.

Один из источников, который близок к ЧВК Вагнера, сообщил Reuters, что первые российские наемники прибыли в Венесуэлу накануне президентских выборов в мае 2018 года, другая группа прилетела "недавно". Их задачи "напрямую связаны" с защитой Мадуро, добавил он. Наемники вылетели в Венесуэлу не из Москвы, а из третьих стран, где они выполняли тайные миссии российского правительства.

В Министерстве обороны РФ и Министерстве информации Венесуэлы не ответили на запросы Reuters. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о присутствии российских военных специалистов в Венесуэле.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.