Российские наемники прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро - Reuters
За несколько дней до начала
антиправительственных протестов в Венесуэле группа наемников российской частной
военной компании прибыла в страну для охраны президента Николаса Мадуро,
сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.
Третий источник, близкий к российским наемникам,
подтвердил присутствие "частных российских охранников" в Венесуэле,
но не смог сказать, когда они прибыли и с какой целью.
Руководитель московского казачьего общества
Евгений Шабаев, имеющий связи с российскими военными специалистами, сообщил, что
число российских наемников в Венесуэле может составлять около 400 человек. Другие
источники утверждали, что в южноамериканской стране размещены небольшие группы.
Шабаев со ссылкой на источники в российских
органах госбезопасности сообщил, что россияне вылетели в Венесуэлу в начале текущей
недели, за день или два до начала протестов оппозиции. Они отправились двумя
чартерами в Гавану, Куба, откуда пересели на регулярные рейсы в Венесуэлу.
По словам Шабаева, россияне прибыли в
Венесуэлу для выполнения задач по обеспечению защиты Мадуро от любых попыток военных
или силовиков задержать его. "Наши люди находятся там непосредственно для
его защиты", - сказал он.
По данным источников Reuters среди наемников и
их знакомых, российские военные специалисты связаны с ЧВК Вагнера.
Один из источников, который близок к ЧВК
Вагнера, сообщил Reuters, что первые российские наемники прибыли в Венесуэлу
накануне президентских выборов в мае 2018 года, другая группа прилетела "недавно".
Их задачи "напрямую связаны" с защитой Мадуро, добавил он. Наемники
вылетели в Венесуэлу не из Москвы, а из третьих стран, где они выполняли тайные
миссии российского правительства.
В Министерстве обороны РФ и Министерстве информации Венесуэлы не ответили на запросы Reuters. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о присутствии российских военных специалистов в Венесуэле.
Читайте также:
Напомним, что 23 января спикер оппозиционной
Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего
обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил,
что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". В
то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу
Мадуро свою поддержку.
В ответ Николас Мадуро объявил
о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским
дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и
военные поддержали
Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.