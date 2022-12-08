Как «либералы» с Дождя помогают Путину — Фурса 8 декабря, 10:14 Дождь работал из латвийской студии (Фото:Телеканал Дождь / Facebook)

Скандал с лишением телеканала Дождь лицензии на вещание в Латвии показал, что российские либералы путают свой финансовый интерес с борьбой против путинского режима, в итоге помогая России убивать украинцев. Такое мнение в колонке НВ высказал радиоведущий, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Заявления о том, что, убирая Дождь из эфира, Запад играет на руку Путину, по мнению Фурсы, являются манипуляцией.

«Да, они в России были бы врагами Путина. Хотя, скорее всего, просто крошками в его постели, которые не видны, но чуть-чуть мешают. Но эта „другая Россия“ совершенно не мешает Путину внутри России сейчас. И их деятельность на Западе совершенно не доставляет ему дискомфорта», — убежден колумнист.

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При этом, рассуждая о «другой» России, «либералы» постоянно сводят разговор к несправедливости санкций и вредности русофобии, перебрасывают ответственность за войну с российского населения на коллективный Запад.

«Помогают ли тут либеральные российские СМИ бороться с Россией и Путиным, с военной агрессией? Нет. Даже наоборот. Они мешают. Они пытаются посеять сомнения среди союзников. Их усилия могут ослабить поддержку Украины, уменьшить санкционное давление и ограничить поставки оружия в Украину. Таким образом, в войне с Россией российские либеральные медиа скорее помогают Путину, чем в борьбе с Путиным», — написал Фурса.

Таким образом, Дождь и ему подобные продвигают повестку дня Путина, хотя никогда в этом не признаются.

«Да, при этом идеологически они являются его оппонентами. Оставаясь такими же российскими шовинистами, рисующими Крым как часть России и требующими, чтобы в Латвии с ними говорили на русском языке. Таким образом, российские либералы путают свой интерес с интересом борьбы с Путиным. А это не одно и то же. Мечтая о прекрасной России будущего, которой, скорее всего, никогда и не будет, они помогают ужасной Россией настоящего, Империи прошлого, убивать украинцев», — подытожил он.

Вокруг Дождя, редакция которого после начала полномасштабной войны России против Украины перебралась в Латвию, в декабре 2022 года вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины мобилизованным российским военным. Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию Дождя на вещание.

Работа канала в Украине была запрещена еще в 2017 году. Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины и о «посягательстве на территориальную целостность» страны. В частности, демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.