Уничтожают все доказательства. Российские летчики пытаются скрыть свое участие в убийствах мирного населения Украины — ГУР 14 августа, 15:42 Военнослужащие ВВС России пытаются скрыть доказательства своего участия в войне против Украины (Фото:ГУР МО)

Военнослужащие ВВС России пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против народа Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что экипажи самолетов, которые производили пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии будет в дальнейшем перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителях.

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Поэтому лётчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать в международный трибунал над руководством РФ.

Также, оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

Военная разведка Украины также обнародовала личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ШАЙКОВКА, Калужская обл.), 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ЭНГЕЛЬС, Саратовская обл.), а также 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, личный состав которых привлекался к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

22 вбад (в/ч 06987, ЭНГЕЛЬС)

командир 22 вбад - гвардии полковник ВАРПАХОВИЧ Николай;

121 вбап (в/ч 85924, ЭНГЕЛЬС)

командир 121 вбап - гвардии полковник СКИТСКИЙ Олег;

помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 - капитан СОКОЛОВ Сергей Сергеевич;

помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 - старший лейтенант БУДКО Станислав Анатольевич;

52 вбап (в/ч 33310, ШАЙКОВКА)

заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник СУББОТИН Иван.

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