Российские истребители совершили «опасный облет» кораблей НАТО во время учений 19 ноября, 06:21 Корабли НАТО (Фото:nato.int)

В НАТО сообщили, что два российских истребителя совершили «опасный и непрофессиональный облет» кораблей альянса во время обычных операций в Балтийском море.

Об этом сообщает Голос Америки.



Военно-морское командование НАТО заявило, что в четверг утром, 17 ноября, самолеты пролетели над кораблями на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра после того, как российские пилоты не ответили на сообщения военных НАТО.

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"НАТО считало взаимодействие опасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была привлечена для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолетов. Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что силы НАТО «действовали ответственно» в соответствии с действующими правилами.

«НАТО должным образом реагировать на любое вмешательство в свою законную деятельность в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наши самолеты, корабли или их экипажи. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и Россией из-за вторжения в Украину.