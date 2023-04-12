Российские хакеры отслеживают гуманитарные конвои в Украине через камеры наблюдения в кафе — The Guardian 12 апреля, 15:02 Российские хакеры собирают информацию в Украине с помощью камер наблюдения в кафе (Фото:grinvalds/Depositphotos)

Российские хакеры, поддерживаемые правительством РФ, получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собрать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.

Об этом заявил директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс, пишет The Guardian.

«Происходят креативные вещи. Мы наблюдаем, как российские хакеры входят в открытые веб-камеры, чтобы наблюдать за доставляющими колониями и поездами. Они также взламывают эти веб-камеры… И вместо того, чтобы использовать городскую площадь ( камеры), которые доступны в Интернете, они смотрят на камеру видеонаблюдения кафе и видят дорогу, которую им нужно видеть», — сказал Джойс.

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По его словам, продолжаются атаки на украинские интересы, будь то финансовые, государственные, личные или отдельные бизнесы, чтобы просто причинить вред.

Также чиновник сообщил, что россияне сосредоточили свои усилия на взломе американских оборонных производителей и логистических транспортных компаний, чтобы узнать больше о цепочке поставок оружия в Украину.