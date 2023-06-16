Российские хакеры совершили массированную кибератаку в США

16 июня, 06:41
Поделиться:
Ответственность на себя взяла связанная с Россией группа хакеров-вымогателей Cl0p (Фото:welcomia/Depositphotos)

Ответственность на себя взяла связанная с Россией группа хакеров-вымогателей Cl0p (Фото:welcomia/Depositphotos)

Министерство энергетики США, а также несколько других организаций пострадали от массированной российской хакерской атаки, проведенной с использованием уязвимости программного обеспечения, отвечающего за передачу файлов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

«Были поражены данные в двух учреждениях Министерства энергетики, когда хакеры получили доступ через уязвимость программы MOVEit Transfer», — отмечается в сообщении.

Видео дня

По словам одного из источников в Минюсте, речь идет об учреждениях, которые занимаются утилизацией ядерных отходов оборонного назначения в штате Нью-Мексико.

Кроме того, от атаки пострадали британский энергетический гигант Shell, Университет штата Джорджия, Университет Джона Хопкинса и Система здравоохранения Джона Хопкинса.

Читайте также:

Хакер украл биткоины у ФСБ и ГРУ, а затем отправил их Украине (Фото:Wendelin Jacober/Pexels) Робин Гуд воскрес? Таинственный хакер взломал криптокошельки российских спецслужб и передал биткоины Украине

Ответственность на себя взяла связанная с Россией группа хакеров-вымогателей Cl0p. В своем заявлении они отметили, что не будут использовать никаких данных, полученных от государственных учреждений, и что якобы удалили их.

Как сообщалось, ранее подобные атаки проводились против целого перечня организаций в США, Великобритании и других странах, чьи системы были скомпрометированы через программное обеспечение MOVEit Transfer. Хакеры в этих случаях также воспользовались недостатком безопасности ПО, который его производитель Progress Software (PRGS.O) обнаружил в конце прошлого месяца, о чем заявил официально.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Хакеры Кибератаки Российские хакеры

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X