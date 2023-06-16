Российские хакеры совершили массированную кибератаку в США 16 июня, 06:41 Ответственность на себя взяла связанная с Россией группа хакеров-вымогателей Cl0p (Фото:welcomia/Depositphotos)

Министерство энергетики США, а также несколько других организаций пострадали от массированной российской хакерской атаки, проведенной с использованием уязвимости программного обеспечения, отвечающего за передачу файлов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации США.



«Были поражены данные в двух учреждениях Министерства энергетики, когда хакеры получили доступ через уязвимость программы MOVEit Transfer», — отмечается в сообщении.

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По словам одного из источников в Минюсте, речь идет об учреждениях, которые занимаются утилизацией ядерных отходов оборонного назначения в штате Нью-Мексико.

Кроме того, от атаки пострадали британский энергетический гигант Shell, Университет штата Джорджия, Университет Джона Хопкинса и Система здравоохранения Джона Хопкинса.

Ответственность на себя взяла связанная с Россией группа хакеров-вымогателей Cl0p. В своем заявлении они отметили, что не будут использовать никаких данных, полученных от государственных учреждений, и что якобы удалили их.

Как сообщалось, ранее подобные атаки проводились против целого перечня организаций в США, Великобритании и других странах, чьи системы были скомпрометированы через программное обеспечение MOVEit Transfer. Хакеры в этих случаях также воспользовались недостатком безопасности ПО, который его производитель Progress Software (PRGS.O) обнаружил в конце прошлого месяца, о чем заявил официально.