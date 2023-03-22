Российские хакеры атаковали сайты правительства Италии

22 марта, 17:05
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Российские хакеры атаковали сайты итальянские сайты (Фото:TheDigitalArtist/pixabay.com)

Российские хакеры атаковали сайты итальянские сайты (Фото:TheDigitalArtist/pixabay.com)

В среду, 22 марта российские хакеры атаковали сайты правительства Италии.

Об этом сообщает ANSA.

Хакерская группа noname057(16) атаковала сайты правительства, нижней палаты и нескольких министерств.

Хакеры заявили, что атаковали сайты в связи с обучением украинских военных в Италии на системе Samp-T, а также из-за заявлений премьер-министра страны Джорджии Мелони об отсутствии необходимых условий для мирных переговоров.

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Полиция оказывает поддержку пострадавшим организациям.

В феврале британский депутат Стюарт Макдональд заявил, что его электронную почту взломали российские хакеры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Хакеры Италия Война России против Украины

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