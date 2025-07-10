По запросу США во Франции задержали российского баскетболиста

Во Франции по запросу США задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревают в причастности к преступлениям хакерской группировки, которая занималась вымогательством.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Касаткин был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль еще 21 июня.

По версии американских властей, от действий хакерской группы, с которой мог быть связан россиянин, с 2020 по 2022 год пострадали около 900 компаний, в том числе два федеральных учреждения. Касаткин, как считают правоохранители, участвовал в переговорах по выплате выкупа от имени хакерской группы.

Его обвиняют в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества» и «участии в компьютерном мошенничестве».

26-летний баскетболист отрицает вину. По словам его адвоката, россиянин «не разбирается в компьютерах и не может даже приложение установить».

10 апреля США и Россия провели обмен заключенными. Обмен состоялся в столице ОАЭ Абу-Даби и был организован спецслужбами в знак «доверия».

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсуждают возможный новый обмен заключенными.